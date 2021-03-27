Женева, Швейцария, , 08:10 — REGNUM Европейский вещательный союз принял решение не допускать до песенного конкурса «Евровидение — 2021» Белоруссию, так как представленная этой страной песня (уже вторая) не соответствует правилам конкурса. Решение опубликовано на официальном сайте конкурса.

«Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента», — сказано в сообщении.

То есть представители Белоруссии не смогут участвовать в песенном конкурсе, который пройдет в городе Роттердам (Нидерландны) с 12 по 16 мая.

Напомним, что Европейский вещательный союз счел первую песню белорусского музыкального коллектива «Галасы ЗМеста», который победил на национальном отборе, излишне политизированной. Тогда была выбрана другая песня того же коллектива, но и ее организаторы «Евровидения» посчитали политизированной.

Стоит отметить, что Европейский вещательный союз явно применил к Белоруссии двойные стандарты. Дело в том, что в 2016 году к участию в конкурсе была допущена украинская исполнительница Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар в годы Великой Отечественной войны. Участие Джамалы в конкурсе и ее композиция были явно политизированы, но несмотря на это она выиграла конкурс.