Варшава, , 08:06 — REGNUM Новые ограничительные меры решили ввести с 27 марта до 9 апреля власти Польши из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе польского правительства.

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Они охватят, в том числе и весь период пасхальных праздников. В этот промежуток времени в Польше не будут работать мебельные и строительные магазины с площадью более двух тыс. кв. м, а также салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, власти ограничили допустимое число покупателей в магазинах и храмах исходя из размеров объектов. Оставлять своих детей в яслях и детсадах смогут только семьи сотрудников экстренных служб и военнослужащих. Спортивные объекты в стране будут отрыты исключительно для профессиональных спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта польский министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что ослабление некоторых ограничений, действующих в Польше из-за пандемии коронавируса, возможно начать только тогда, когда среднее число суточных заражений не будет увеличиваться хотя бы нескольких недель.

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