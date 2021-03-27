27 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Давно так мощно не лихорадило тюменские паблики в социальных сетях. Избиение ребёнка в школе уже никого не шокирует, как и девчачьи драки, снятые на телефон и выложенные в сеть. Подростковый буллинг стал частью школьной жизни. Шок — это, по-нашему, когда пятеро мальчиков-пятиклассников избивают свою же сверстницу из параллельного класса за то, что она вступилась за другую девочку.

Елена Миронова, , 09:40 — REGNUM Давно так мощно не лихорадило тюменские паблики в социальных сетях. Избиение ребёнка в школе уже никого не шокирует, как и девчачьи драки, снятые на телефон и выложенные в сеть. Подростковый буллинг стал частью школьной жизни. Шок — это, по-нашему, когда пятеро мальчиков-пятиклассников избивают свою же сверстницу из параллельного класса за то, что она вступилась за другую девочку.

Школьники Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР

Травмы средней степени тяжести

Инцидент произошёл 25 марта во дворе одной из тюменских школ.

«Дочь пошла забирать из школы сестрёнку, которая учится в первом классе. Они решили немного погулять во дворе школы, там же была другая девочка, которую, со слов детей, начали обижать мальчики из параллельного класса. Мои дочери вступились за нее. После этого мальчики начали бить старшую дочь, один швырнул ее через плечо, она упала, потом встала, но к ней подошел другой и пнул в живот, она снова упала, а тот прямо сверху со всей силы — пяткой в живот. Потом другие пацаны подошли, начали ее пинать. Их было пять человек. Дочка встать не может, синеть начала. Скорая увезла её в ОКБ № 2, нам дали подписать согласие на операцию», — сообщила мать пострадавшей девочки в день происшествия.

Журналисты портала 72.ru в первые часы после инцидента зафиксировали факт — руководство школы напрочь отрицало случившееся, заявив об отсутствии каких-либо конфликтов во дворе учебного заведения. Но ребёнка, попавшего в хирургическое отделение больницы, от посторонних глаз не спрячешь. Да и областной департамент здравоохранения подтвердил поступление девочки с травмой брюшной полости в ОКБ№2.

«Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести», — сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Следователи СУ СКО по Тюменской области сейчас опрашивают участников конфликта и руководство школы. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, также проверят соблюдение в школе законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Проверят исполнение родителями мальчиков своих обязанностей.

Насилие в школе Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония

«Хорошо, если инвалидом не станет»

Палитра мнений в интернете о случившемся так и напрашивается на социологический и психологический анализ. Число высказываний только в официальных пабликах «ВКонтакте» переваливает за тысячу. И казалось бы, всё очевидно и на ладони — действия нападавших детей достойны лишь осуждения, порицания и серьёзного наказания. В мужской компании пятеро на одного — не по-пацански. А когда 10-летние мальчики впятером запинывают девочку — это слишком ранняя деградация личности прежде всего. Ведь били-то на инстинкте.

Как искоренять подобное детское злодейство? Один из тюменцев предлагает в школе ославить «героев» по полной программе — вывесить их фотографии на доску позора. Ведь, как отмечают юристы, последствия для мальчишек будут незначительными. Им по 10−11 лет, а значит, что их родители за ненадлежащее воспитание заплатят небольшой штраф, и, вероятно, если законные представители девочки решатся на судебную волокиту, оплатят моральный вред.

В большинстве своём тюменцы пишут, что молодец девочка, не прошла мимо несправедливости, пришла на выручку человеку в беде. Отмечают смелость ребёнка в защите другого ребёнка. Конечно, не обошлось без выступлений «яжматерей» в обсуждении ситуации. Куда без них, воительниц гиперопеки?

«Что за безрассудство глупое? Сама мелкая, сестра первоклассница маленькая рядом, а она полезла на ораву мальчишек. Ещё грамоту ей вручите. Хорошо, если инвалидом не станет», — пишут и такое.

Как заметил один из участников дискуссии, если бы дело было не в школьном дворе, а в боевике или в компьютерной игре, то пятиклассница, по идее, должна раскидать злодеев в стороны. Увы, не поспевает пока реальная жизнь за виртуальной, и девочки пока не стали физически сильнее мальчиков. Однако растёт число родителей, которые своих дочерей с дошкольного возраста приводят в секции боевых искусств.

Школьная драка Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция

«Садизм в школах только молодеет»

Нашлось место и глобальным рассуждениям об эпохе унисекса и государстве победившего феминизма. И, без сомнения, во всеобъемлющем взгляде на гендерные проблемы общества через частный случай есть своя соль. Но тюменцам всё же ближе оказался эмпирический взгляд на происходящее.

Прежде всего они вспомнили «школу ужасов №44» города Тюмени. История про девятиклассницу, сколотившую банду из пятерых подростков, которые грабили, избивали, насиловали детей помладше, всплыла в 2011 году и шокировала всю страну. Тогда как ученики тюменской школы №44 жили в аду задолго до вскрытия нарыва. И руководство школы, и социальный педагог были в курсе происходящего, но закрывали глаза плотно-плотно. Мало того, директор «школы ужасов» в присутствии представителя главка СКР обвиняла жертв насилия в слабохарактерности и плохом воспитании. Номер школы, где ватага мальчишек избила девочку, официально не называется, но жители Тюмени уже вычислили учебное заведение и очень нелестно отзываются о руководстве, которое ещё и попыталось скрыть факт инцидента.

«Кто забыл, посмотрите видео собрания в 44-й школе. Оно есть в интернете. Десять лет прошло, а садизм в школах только молодеет!» — бьёт тревогу тюменец.

«Что действительно надо сделать отцу девочки, это раздобыть видео драки, обнародовать и требовать не только увольнения директора, но и возбуждения на директора и охранника уголовных дел. А народ его должен в этом деле активно поддержать. Только тогда начнут ответственных реально наказывать, может, что-то изменится», — предложил участник дискуссии в комментариях на портале 72.ru.

Как отметила пользовательница под ником Юлия Ивановна, наши дети как могут, в силу сознания и возраста, безусловно, неумело, пытаются защититься от агрессии сверстников.

«На территории школы были взрослые, которые «всё видели», но побоялись вступиться за девочку. Или не мою же избивают и ладно? А потом удивляемся, что за «нелюди» в нашем обществе. Почему такие страшные поступки остаются безнаказанными? Очнитесь, своим безразличием к происходящему мы верно движемся на самое дно. Заступитесь, сделайте замечание, не оставайтесь в стороне. Девочке крепкого здоровья, маме — сил и терпения», — подытожила она.