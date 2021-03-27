Москва, , 07:53 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области назначен сенатор от этого региона Олег Мельниченко. Соответствующий указ 26 марта подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, 22 марта был задержан теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Его обвинили в получении взяток от фармацевтических компаний за предоставлении им неконкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов на закупку лекарств и медицинского оборудования в период пандемии.

Вместе с Белозерцевым также был задержан глава группы фармацевтических компаний «Биотек» Борис Шпигель, в прошлом бывший сенатором от Пензенской области. По версии следствия, взятки Белозерцеву давал в том числе Шпигель.

Мельниченко в Совете Федерации представлял законодательное собрание Пензенской области. Он возглавляет комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Примечательно, что Мельниченко является выпускником второго потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Эту программу, запущенную в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления, ещё называют «школа губернаторов».