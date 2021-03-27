Эдмонтон, Канада, , 07:53 — REGNUM Джонатан Уорнер, занимавший должность проекта онлайн-игры Anthem, покинул студию BioWare. Об этом 26 марта он сообщил на своей Twitter-странице.

В посте Уорнер написал, что это его последний день в компании, отметил, что проработал в ней почти 10 лет и пожелал BioWare всего наилучшего. Экс-продюсер проектов студии отметил, что они в надёжных руках.

https://twitter.com/Bio_Warner/status/1375447553664151552

Джонатан Уорнер проработал в компании около 10 лет, он пришёл в неё в 2012 году в качестве продюсера проекта игры Mass Effect 3. До прихода в Bioware он работал продюсером в Disney. Напомним, 25 февраля 2021 года BioWare объявила, что решила отказаться от реализации проекта перезапуска Anthem.

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