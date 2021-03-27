Веллингтон, , 07:52 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Уточняется, что зараженный является гражданином страны, который вернулся в Новую Зеландию из-за границы. Инфекцию у него выявили на третий день карантина, который он проводил в специальном учреждении в Окленде. Страна, из которой прибыл заболевший, не указывается. Отмечается, что случаев распространения инфекции непосредственно на новозеландской территории за прошедшие сутки не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 74 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2125 носителей SARS-CoV-2.