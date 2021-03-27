Москва, , 07:48 — REGNUM Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, заявил 26 марта заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Эксперт подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — сказал Горелов, слова которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем специалист отменил, что в начале весны в РФ все еще могут наблюдаться колебания суточных показателей по числу заражений коронавирусом, поскольку COVID-19 переходит в состояние сезонного заболевания.

Ученый добавил, что справится с этим явлением помогут соблюдение ограничений и вакцинация населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. 19 марта заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о том, что в весенние месяцы в РФ может наблюдаться небольшой рост заболеваемости COVID-19.

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