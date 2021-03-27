Пекин, , 07:47 — REGNUM Китайская компания Xiaomi готовится к запуску производства электромобилей совместно с автопроизводителем Great Wall Motors. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, электромобили под брендом Xiaomi будут производиться на одном из заводов Great Wall в Китае. Отмечается, что инженеры Great Wall помогут специалистам Xiaomi в запуске производства. Ожидается, что компании официально объявят о партнёрстве весной 2021 года.

Запуск производства электромобилей станет частью плана Xiaomi по диверсификации доходов. В настоящее время большая часть доходов Xiaomi приходится на бизнес по производству смартфонов.

Руководство компании считает, что опыт в производстве смартфонов и другого электронного оборудования позволит Xiaomi выйти на рынок электромобилей в короткие сроки. Первый электромобиль может быть выпущен в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что китайская компания Huawei ведёт переговоры с Changan Automobile о совместном производстве электромобилей.

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