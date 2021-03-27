Стокгольм, , 07:42 — REGNUM На чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию среди женщин российские фигуристки заняли весь пьедестал почета. Соревнования завершились в Стокгольме 26 марта.

Золотую медаль ЧМ-2021 выиграла российская фигуристка Анна Щербакова. При этом фигуристка не до конца оправилась от недавней болезни, а также подверглась критике со стороны многочисленных зарубежных экспертов, которые утверждали, что Щербакову якобы «тянут за уши» на высшую ступень пьедестала почета.

Несмотря на падение в произвольной программе, Щербакова получила наибольшее количество баллов и стала чемпионкой. Стоит отметить, что в Стокгольме в этот раз падали почти все фигуристки.

Основная конкурентка Щербакой японская фигуристка Рика Кихира заняла только седьмое место.

Второй место смогла занять 24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Несмотря на падение при исполнении тройного флипа она оказалась на втором месте в общем зачете по сумме баллов за обе программы. Примечательно, что Туктамышева шесть лет назад уже выигрывала чемпионат Европы, который также проходил в Стокгольме.

«Бронзу» смогла выиграть Александра Трусова. Она и ее тренер Евгений Плющенко заявили аж пять четверных прыжков, но исполнить безукоризненно Трусова смогла только два. Но учитывая ошибка и падения конкуренток, этого хватило на третье место.

В итоге российские фигуристки в очередной раз смогли подтвердить, что они лучшие в мире.