Золотое, ЛНР, , 07:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины за сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 27 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 из гранатомета АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Обстрел велся с позиций украинской армии в населенном пункте Золотое-4.

На данный момент информация о пострадавших среди мирных граждан и разрушениях не поступала, добавили в представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации.

Как ранее сообщали в представительстве ЛНР в СЦКК, огонь был открыт украинской армией 26 марта в 14:40, когда офицеры-наблюдатели представительства ЛНР в СЦКК проводили мероприятия по фиксации последствий нарушения прекращения огня за предыдущие сутки (25 марта).

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Золотое-5. Были повреждены три жилых дома и остекление школы.

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