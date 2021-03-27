Москва, , 07:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о планах создать «лучшую в мире» вакцину против коронавирусной инфекции, хочет удивить публику, заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.

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«Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно», — заявил он.

Зуев отметил, что Белоруссия уже запустила производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». По мнению ученого, этот препарат действительно является «лучшим в мире». Поэтому, добавил Зуев, не стоит принимать слова Лукашенко близко к сердцу и относиться к ним со всей серьезностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать «самую лучшую» вакцину против коронавирусной инфекции в краткие сроки. Он добавил, что создание белорусской вакцины является делом чести для академии наук и министерства здравоохранения.

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