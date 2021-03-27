Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Новый министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас распустил независимый консультативный совет при ведомстве, оставив при должностях только его руководителей. Об этом 26 марта сообщает газета The Hill.

По её информации, членам совета, состав которого превышает 30 человек, было направлено письмо о прекращении их полномочий в совете «в целях упорядоченного перехода к новой модели» его работы. Данное решение 26 марта вступило в силу. Свои посты сохранили только председатель совета Уильям Брэттон, заместитель председателя Карен Тенди и почётный председатель Уильям Уэбстер.

В письме отмечается, что совет вновь будет сформирован «в течение нескольких следующих недель, когда будет разработана новая модель» его работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис 2 февраля привела к присяге нового министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

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