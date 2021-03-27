Москва, , 07:29 — REGNUM Предложение, предусматривающее продление действия уже истекшего паспорта на 30 дней с момента признания его недействительным, разработало МВД России. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован 26 марта на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о случаях, когда паспорт признается недействительным по достижению гражданином возраста 20 и 45 лет, а также изменении фамилии, имени, отчества, пола, информации о дате или месте рождения.

В документе отмечается, что при наступлении этих событий граждане автоматически могут столкнуться ограничением их прав. Так, банки обычно отказывают клиентам в оказании услуг, если их паспорт признан недействительным.

Авторы предложения считают, что продление сроков действия документов поможет решить указанные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта на портале проектов правовых актов был размещен проект указа президента РФ, согласно которому электронный паспорт гражданина России жители Москвы смогут получить с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах выдача таких документов должна начаться не позднее 1 июля 2023 года.

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