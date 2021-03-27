Москва, , 07:25 — REGNUM Члены основного и дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18» прибыли на космодром «Байконур» 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В основной состав экипажа входят космонавты Роскосмоса Олег Новцкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай. Дублёрами являются космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт Энн МакКлейн.

На космодроме члены экипажа пройдут завершающий этап подготовки к запуску, включая инструктажи и медицинские обследования. Также им предстоит провести «примерку» на корабле в полётных скафандрах «Сокол КВ-2».

Старт корабля «Союз МС-18» назначен на 9 апреля. Полёт к Международной космической станции будет проходить по трёхчасовой схеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта орбита МКС была скорректирована с целью создания баллистических условий перед запуском российского пилотируемого корабля «Союз МС-18».

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