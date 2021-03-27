Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Президент США Джозеф Байден заявил о намерении пригласить лидеров России и Китай — Владимира Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит, который должен состоятся 22−23 апреля в онлайн-формате. Об этом Байден завил журналистам 26 марта.

По словам Байдена, на саммит по климату приглашены в ом числе и президент России Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.

О чем именно будут говорить на саммите пока не известно. Однако это будут первые масштабные международные переговоры с участием Байдена в качестве президент США. Кроме того, США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Стоит отметить, что 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российская сторона не получала приглашение на данный саммит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден сделал в адрес России и Китая, а также лидеров этих стран ряд высказываний. Так, президента России Путина он назвал «убийцей» и грозил России различными карами за ее якобы неподобающее поведение, например вмешательство в американские выборы (при этом никто так и не подтвердил факт такого вмешательства). Китаю Байден грозил соперничеством и обвинял Си в авторитаризме.

Примечательно, что Россия отозвала своего посла из США для консультаций. Американо-китайский саммит на Аляске фактически провалился.