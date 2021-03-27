Киев, , 07:24 — REGNUM Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса, а также заявил, что качество той или иной вакцины от SARS-CoV-2 должны оценивать профессионалы. Об этом он рассказал вечером 26 марта в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

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87-летний глава украинской делегации в ТКГ сообщил, что нормально себя чувствует после вакцинации.

«В четверг… утром пришла моя очередь как говорят… Я вакцинировался, чувствую себя нормально, температура не повышалась, давление не повысилось. Как было, так и есть. Я благодарен, что у нас есть вакцина, которая… сохраняет возможность бороться с коронавирусом», — отметил он.

Вместе с тем Коравчук добавил, что никогда не позволит себе оценивать качество той или иной вакцины и если она зарегистрирована международной организацией (вероятно речь идет о Всемирной организации здравоохранения — ИА REGNUM), то нет сомнения в том, что ее нужно применять.

«Они (жители Украины — ИА REGNUM) напуганы тем, что политики взяли на себя неподъемную ношу и оценивают вакцину. Я никогда не позволю себе ни при каких условиях говорить, какая вакцина качественная, а какая — некачественная. Это могу сказать только профессионалы. Если вакцина зарегистрирована в международной организации и она признана к применению, то нет никаких сомнений, что ее нужно применять», — подчеркнул он.

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Напомним, ранее ведущий инфекционист украинского министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что жители Украины, занимаясь самолечением COVID-19, стали применять антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной практике.

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Отметим, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские медики массово отказываются прививаться вакциной от коронавирусной инфекции индийского производства Covishield, завезенной на Украину 23 февраля. Он также процитировал критическое высказывание одного из врачей в адрес данной вакцины, назвавшего завезенный препарат «говном». Позже Порошенко призвал жителей Украины прививаться от коронавируса.