Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярске открыли самую высокую в черте города смотровую площадку на Николаевской сопке, расположенную вблизи единственного в России полноценного центра по фристайлу и сноуборду — кластера «Сопка». Об открытии объекта для всех жителей и гостей города с 27 марта сообщает региональный портал Newslab.ru.

Николаевская сопка высотой немногим более 500 метров является самой высокой точкой в черте Красноярска. С новой смотровой площадки открывается прекрасный вид на город, Енисей, парк «Гремячая грива», фан-парк «Бобровый лог» и национальный парк «Столбы». По конструкции площадка представляет собой «летящий мост» с ограждением из стекла и небольшим деревянным амфитеатром с навесом. Вечером на площадке включается подсветка.

Вблизи неё располагаются парковки и место для сбора мусора, но туалет не предусмотрен — ближайший из них находится у входа в парк «Гремячая грива».

Напомним, именно в районе Николаевской сопки в Красноярске находится единственный в России полноценный центр по фристайлу и сноуборду — кластер «Сопка», построенный к зимней Универсиаде-2019.

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