Берлин, , 07:02 — REGNUM Три причины для того, чтобы ЕС закупил у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», перечислил 26 марта в своей статье журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман.

По его мнению, сделка позволит улучшить напряженные отношения между РФ и Евросоюзом. Кроме того, журналист полагает, что применение «Спутника V» позволит более оперативнее сформировать популяционный иммунитет в европейских странах.

Он отметил, что это связано с доверием жителей указанных государств к российскому препарату и деятельности президента России Владимира Путина. Автор статьи напомнил, что во времена Советского Союза страна добилась больших успехов в медицине и ее вакцины от полиомиелита помогли ГДР искоренить эту болезнь гораздо раньше, чем это сделала ФРГ.

Третьей причиной, которую назвал Брюггман, является необходимость использования в борьбе с пандемией всех имеющихся средств. Журналист призвал власти Германии самостоятельно заняться вопросом приобретения вакцины в случае отказа со стороны ЕС. Он добавил, что за одобрение препарата выступают главы ряда немецких регионов и несколько представителей федерального правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта премьер-министры трех федеральных земель ФРГ — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии заявили о необходимости допустить вакцину «Спутник V» к использованию в Германии.

20 марта немецкий канцлер Ангела Меркель не исключила того, что Берлин будет закупать «Спутник V» даже если ЕС не примет общее решение о закупке препарата.

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