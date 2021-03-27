Аддис-Абеба, , 07:00 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2097 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории составило 196 621. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 2769 человек.

В настоящее время в Эфиопии зафиксировано 41 342 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. Из них 769 пациентов находятся в критическом состоянии. При этом в стране уже выздоровели 152 508 человек.

Отметим, Эфиопия занимает пятое место в Африке по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа.