Сараево, , 07:32 — REGNUM 8 600 доз вакцины компании AstraZeneca 26 марта доставлены в Республику Сербскую. Эта партия вакцины были приобретена посредством механизма COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Вакцины хранятся в институте общественного здравоохранения Республики Сербской, и сразу после того, как агентство по лекарственным и медицинским средствам одобрит их использование, они будут переданы в медицинские учреждения, которые проводят вакцинацию по всему данному энтитету Боснии и Герцеговины.

Первые дозы вакцин, приобретенных посредством системы COVAX в Республике Сербской, были доставлены ещё 25 марта. Речь идет о 7 020 доз вакцины компанииPfizer.

Напомним, программа ВОЗ COVAX— это разработанная организацией глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Цель проекта — доставить в эти страны к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране.