Любляна, , 07:32 — REGNUM За последние две недели в Словении растет число заражённых и госпитализированных пациентов, инфицированных коронавирусом, поэтому правительство рассматривает возможность введения нового карантина с начала апреля, было подтверждено на пресс-конференции правительства страны 26 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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За последние 24 часа было выявлено 1164 новых случая коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Янез Поклюкар отметил, что Словения «прямо движется» к началу третьей волны эпидемии коронавируса, в основном из-за» значительно большего «распространения британского штамма коронавируса, в связи с чем за последние две недели число подтвержденных заражений увеличилось на 25 случаев в день.

Он предупредил, что в отделениях интенсивной терапии наблюдается рост числа молодых пациентов, а доля заражений британским штаммом коронавируса среди инфицированных растет.