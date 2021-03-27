Кызыл, , 06:30 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту дорожной аварии в Улуг-Хемском районе Тувы, унесшей жизни четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сообщается, что 26 марта водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем ВАЗ-21 104. В результате ДТП погиб водитель и три пассажира ВАЗ, среди погибших — 14-летний ребенок. Также четверых пострадавших госпитализировали.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя УАЗ взяли анализы для выявления содержания или отсутствия алкоголя в крови. Водителя другого транспортного средства также проверят в ходе судмедэкспертизы. При этом в ведомстве подчеркнули, что никто из участников аварии не был пристегнут ремнем безопасности.