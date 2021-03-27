Москва, , 07:34 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Норагюх Аскеранского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Командованием российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с администрацией населённого пункта Норагюх ещё в январе месяце был проработан вопрос о проведении гуманитарной акции в настоящее время. Предварительно с администрацией нами были уточнены списки особо нуждающихся жителей населённого пункта, наличие беженцев и вынужденных переселенцев», — проводятся в сообщении слова начальника Центра гуманитарного реагирования РМК Игоря Сивакова.

По его словам, особо нуждающимся людям и многодетным семьям было выдано более 100 предметов первой необходимости. В списке необходимого — раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество. Также в фельдшерский пункт посёлка был передан набор первичной медицинской диагностики.

Ранее российские миротворцы передали медицинскому центру Степанакерта более 50 наименований медицинского имущества, а средней школе № 3 им. А.С. Грибоедова — более 350 книг и учебников.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты инженерного подразделения российского миротворческого контингента за прошедшие сутки уничтожили около 120 различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

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