Загреб, , 07:34 — REGNUM Если переговоры на уровне постоянных представителей государств-членов Европейского союза в COREPER будут успешными, Хорватия до 30 июня одной дозой вакцины от коронавируса привить чуть более половины взрослого населения, тем самым приблизившись к среднему показателю по ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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На заседание лидеров стран-членов Европейского совета, которое проходило дистанционно 25 марта, и на котором премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович представил доклад о том, что 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые поступят во втором квартале 2021 года, распределятся таким образом, чтобы более высокие дозы получали те члены, которые отстают от процесса вакцинации от среднего показателя по ЕС.

На Европейском совете не было достигнуто консенсуса по этому вопросу, но в совместном заявлении подчеркивалось, что дозы будут распределены по принципу европейской солидарности, но уже этот факт дает надежду на то, что Хорватия может извлечь из этого пользу.

В частности, Pfizer, из 100 миллионов доз, запланированных на поставки в четвертом квартале, поставит 10 миллионов доз во втором квартале, и теперь будет обсуждаться то, сколько в процентах будет направляться государствам, которые больше всего отстают, и сколько все остальным.