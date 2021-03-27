Загреб, , 07:35 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич на пресс-конференции 26 марта обвинил Хорватию в «агрессии» и «нарушении суверенитета» своей страны при строительстве трубопровода под рекой Савой, который нефтеперерабатывающий завод в городе Боснийский брод подключили к газовой сети в Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Правительство Хорватии обязательно должно прекратить все работы по строительству газопровода. Речь идет о большом скандале и ударе по суверенитету государства Боснии и Герцеговины», — заявил Комшич.

Ранее 26 марта аналогично отреагировал и боснийский член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

Трубопровод Слобонтца — Боснийский брод был спроектирован таким образом, чтобы использовать природный газ вместо жидких видов топлива на нефтеперерабатывающих заводах в производственных циклах и, таким образом, уменьшить загрязнение воздуха, что существенно влияет на качество жизни в Славонском броде.