Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 4,7 произошли в акватории Камчатского залива, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр первого сейсмособытия располагался в 160 километрах к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск. Его очаг залегал на глубине 40 километров. Очаг второго землетрясения находился в 41 километре к юго-востоку от села Крутоберегово на глубине 50 километров. Отмечается, что жители региона подземных толчков не ощущали. Также не поступало и сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов Фиджи. Его очаг находился в 886,4 километрах от города Сува на глубине 598,4 километра. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.