Балтийск, Калининградская область, , 06:06 — REGNUM Корабли Балтийского флота ВМФ России провели в морских полигонах флота стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

«Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблём и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб, кораблями были отработаны электронные ракетные пуски по воздушным целям, которые имитировали самолёты и вертолёты морской авиации Балтийского флота», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего в морских манёврах было задействовано более 15 боевых кораблей флота. В их числе — корвет «Стерегущий», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», малые ракетные корабли «Серпухов», «Советск», «Зелёный Дол», «Мытищи», «Пассат», «Одинцово», малые противолодочные корабли, ракетные катера, базовые и рейдовые тральщики.

В качестве попутной задачи экипажи кораблей отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника, глубинные бомбометания и минные постановки. Корабельная тральная группа отработала контрольно-разведывательный поиск мин и их уничтожение, а также проводку отряда кораблей по фарватеру.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 25 марта успешно отстрелялся из акватории Баренцева моря по береговой цели главным ракетным комплексом.

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