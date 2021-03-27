Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Судьба спецпрокурора Джона Дарема, который в декабре 2020 года начал расследовать дело о слежке за предвыборным штабом экс-главы Белого дома Дональда Трампа, заинтересовала самого Трампа. Об этом 26 марта передал телеканал Fox News.

45-й американский президент выпустил заявление, в котором в шутливом тоне задается вопросами о местонахождении юриста, состоянии его здоровья и ходе расследования.

«Где Дарем? Он еще жив и дышит? Будет ли когда-нибудь выпущен доклад Дарема?» — вопрошает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля газета Connecticut Post распространила информацию о том, что Джон Дарем уйдет с поста прокурора округа Коннектикут, но сохранит за собой должность спецпрокурора, продолжая расследовать дело о слежке спецслужб США за предвыборным штабом Трампа.

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