Нейпьидо, , 05:21 — REGNUM Военные Мьянмы готовы передать власть победившим на честных выборах политическим силам, заявил главнокомандующий мьянманскими вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн на публичном выступлении, сообщает Kyodo.

«Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы», — заявил он.

Напомним, военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Военные арестовали президента и главу правящей партии страны из-за, по их мнению, нечестных выборов. В тот же месяц в Мьянме начались массовые уличные протестные акции против переворота, в ходе которых погибли, по данным правозащитников, более 300 человек.