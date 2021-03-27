Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Мнение о том, что коронавирус SARS-CoV-2 создали в лаборатории в китайском городе Ухань, выразил бывший руководитель Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. Об этом он заявил 26 марта в интервью телеканалу CNN.

По словам экс-чиновника, начиная с сентября или октября 2019 годаименно из указанного места вирус начал распространяться по миру. При этом Редфилд подчеркнул, что высказанное предположение является лишь его частной точкой зрения.

Вместе с тем экс-глава ведомства рассказал, что случаи заражения среди сотрудников вирусных лабораторий не являются редкостью. Он также добавил, что сомневается в версии появления SARS-CoV-2 при переносе от животному к человеку. Редфилд пояснил, что для того, чтобы вирус стал настолько заразным и приспособленным к популяции, требуется более длительный промежуток времени.

Журналист, который задавал вопросы бывшему руководителю CDC отметил, что подобное заявление экс-чиновник сделал впервые с начала пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что появляется все больше исследований, подтверждающих, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

21 марта агентством Bloomberg распространило информацию о том, что происхождение SARS-CoV-2 специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) связывают с торговлей животными в КНР.

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