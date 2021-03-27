Южно-Сахалинск, , 05:18 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По его данным, в ночь на 27 марта загорелся жилой дом в селе Онор на улице Октябрьской. К моменту прибытия спасателей на место происшествия огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта пожар произошел в Кабанском районе Бурятии. Огнем были охвачены два дома, баня и брусовой гараж. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.