Штат Калифорния, США, , 06:11 — REGNUM В США на 105-м году жизни скончалась американская детская писательница Беверли Клири, автор более 30 книг о приключениях таких героев, как Генри Хаггинс, Рибзи, Беатрис Квимби и мышонок Ральф. Об этом 26 марта сообщает издательство Harper Collins.

«Автор книги «Любимые дети» Беверли Клири умерла 25 марта 2021 года в Кармеле, штат Калифорния, где она жила с 1960-х годов. Ей было 104 года», — говорится в статье, посвящённой смерти «любимого автора» издательства.

Клири родилась 12 апреля 1916 года в городе Макминнвилл (штат Орегон). Когда Клири исполнилось шесть лет, её семья переехала в Портленд. В 1939 году она получила высшее образование по специальности библиотечное дело в Вашингтонском университете в Сиэтле.

Первая книга писательницы «Генри Хаггинс» (Henry Haggins), герои которой, по её словам, были списаны с реальных детей, увидела свет в 1950 году и, по мнению издательства, «установила стандарт реалистичной детской прозы». Более 40 книг Клири были проданы тиражом более 85 миллионов экземпляров и переведены на двадцать девять языков.

Как сообщало ИА REGNUM, американский писатель и сценарист Ларри Макмертри скончался в возрасте 84 лет.

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