Киев, , 04:50 — REGNUM Тяжелая демографическая ситуация на Украине и отток жителей за рубеж могут лишить страну 20 млн человек, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев 26 марта в эфире телеканала «Наш».

По его словам, с начала распада СССР Украина столкнулась с огромной убылью населения из двухкратного превышения смертности над рождаемостью. Кроме того, политик напомнил, что в настоящее время 10 млн украинских граждан находятся на заработках за границей.

«Сейчас десять миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов», — сказал экс-парламентарий.

Мураев подчеркнул, что такое положение дел является катастрофой для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января украинская госслужба статистики объявила, что население страны составляет 41,63 млн человек.

14 февраля ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи национальной академии наук Украины (НАНУ) Лидия Ткаченко заявила, что на демографическую ситуацию на Украине влияет не только сокращение рождаемости, но и сокращение продолжительности жизни.

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