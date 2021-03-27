Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен ввести регулирование оборота оружия, напечатанного на 3D-принтере. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами.

По его мнению, напечатанное оружие, как правило, не проходит процесс регистрации в разрешительных органах, поэтому его оборот трудно контролировать. Байден добавил, что в ближайшее время подпишет указы, связанные с оборотом напечатанного на 3D-принтере оружия и с импортом гражданских вооружений в США.

«Мы изучаем, какие полномочия по вопросу импорта оружия у меня есть, и есть ли они вообще», — отметил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о возможном ограничении оборота гражданского оружия в стране. По словам вице-президента страны Камалы Харрис, соответствующий законопроект будет в скором времени направлен в Конгресс.

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