Мурманск, , 04:55 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, 26 марта завершил неофициальный визит в греческий порт Пирей. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Адмирал флота Касатонов» вошёл в Пирей 23 марта для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню национального освобождения Греции (25 марта).

«За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооружённых и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса», — отмечается в сообщении.

Экипаж фрегата за время стоянки также пополнил запасы продовольствия. Во второй половине дня 26 марта российский корабль покинул Пирей и направился в Средиземное море.

Напомним, что первый дальний поход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» начался 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошёл более 15 тысяч морских миль. В Средиземном море, где он действует уже более двух месяцев, в состав возглавляемой фрегатом группы входят танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер». За это время североморцы провели несколько учений и посетили Алжир, Грецию, Египет, Сирию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма».

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