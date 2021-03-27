Стокгольм, , 04:26 — REGNUM Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли первое, второе и третье место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом 27 марта сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что спортсменки из РФ заняли весь пьедестал в этом виде состязания впервые в истории. Фигуристкам также удалось сохранить максимальную квоту для участия в предстоящих Олимпийских играх в Пекине 2022 года. На соревнованиях в женском фигурном катании страну будут представлять три спортсменки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место среди танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию. Они исполнили танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».

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