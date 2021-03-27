Москва, , 04:15 — REGNUM Современный «мировой дурдом» наращивает степень своего безумия, что угрожает России трагическими последствиями, заявил лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян в своей статье «Предвоенная ситуация» для газеты «Суть Времени».

При этом, отмечает политолог, безумию подвержены не только представители властных групп, но и сами граждане. В качестве метафоры Кургинян напомнил анекдот, где некий гражданин просунул свой половой орган в дырку в заборе, приняв ее за женский орган, однако напоролся на гвоздь. Таким образом, главное действующее лицо анекдота перестало доверять форме, которая может расходиться с содержанием.

«Этот гражданин, обнаружив несоответствие формы и содержания, враз перестал доверять форме. А те, кто вас окружают? А наши политики?», — указал политолог.

Кургинян привел в качестве примера Перестройку, когда граждане СССР поверили в Ельцина и отдали за него свои голоса, однако «напоролись на гвоздь» и получили распад Советского Союза. Подобная ситуация произошла и в Армении, когда граждане республики выбрали Никола Пашиняна премьер-министром и получили поражение в Нагорном Карабахе, а также в Донбассе, когда сторонники так называемого Русского Мира доверились Игорю Стрелкову, а в итоге получили сдачу части территорий ДНР и ЛНР.

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«А что происходит с гражданами, которые обнаружили в заборе под названием «Мироустройство» дырку и прочитали надпись, согласно которой эта дырка есть полноценное вхождение России в западный мир? Им мало тех удовольствий, которые они уже получили, засунув в эту дырку свой орган доверия? Что еще нужно для того, чтобы дырки и надписи на заборе отличались в сознании граждан от существа дела?», — отмечает Кургинян.

Политолог указал, что аналогичная ситуация происходит сейчас с гражданами, которые поверили в улучшение российско-американских отношений после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. Теперь, отмечает Кургинян, глава американского Белого дома назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», что имеет далеко идущие последствия.

«Я не буду постоянно доказывать этим гражданам, что существо на двух ногах не может быть верблюдом, а Турция не может быть другом России, что объявление главы ядерного государства убийцей — это пролог к войне», — подчеркнул он.

По мнению Кургиняна, надежды жителей России на дружбу со странами Запада, а также вера в спасительность глобализма являются такими же «дырками в заборе», которые приведут страну к трагическим последствиям. Единственный выход, считает политолог, — это выйти из состояния дурдома.

«Избежать этого можно, только срочно свалив из дурдома с его заборами, дырками, надписями и так далее (прошу не путать с пресловутым «валить из рашки»!)», — подчеркнул Кургинян.

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