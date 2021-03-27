Тегеран, , 07:43 — REGNUM 27 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика и Китай подпишут документ о сотрудничестве сроком на последующие 25 лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в эфире телеканала IRIB TV 1, Хатибзаде отметил, что министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Иране в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, при этом документ будет подписан в ходе поездки.

По словам официального представителя МИД Ирана, министр иностранных дел Китая, прибывший в Тегеран, также намерен провести встречи с рядом иранских официальных лиц.

Он также сообщил, что документ о сотрудничестве обсуждался в 2015 году, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Исламскую Республику, чтобы вывести двусторонние отношения на стратегический уровень.

«Отношения между Ираном и Китаем многослойны, глубоки и имеют глобальное измерение, в связи с чем такой документ несколько раз обсуждался между двумя сторонами. В конечном итоге он будет подписан 27 марта между министрами иностранных дел», — заключил Хатибзаде.