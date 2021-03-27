Тегеран, , 09:08 — REGNUM Говоря о последних событиях вокруг иранской ядерной программой (СВПД) заместитель министра иностранных дел Китая призвал все стороны, участвующие в ядерных переговорах, безотлагательно выполнять свои задачи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 марта.

Обращение Ма Чжаосю к специальному посланнику США по Ирану Роберту Мэлли прозвучало в тот момент, когда министр иностранных дел Китая Ван И должен был прибыть в иранскую столицу.

«Есть некоторые изменения в нынешней ядерной ситуации в Иране. Все стороны должны осознать срочность этого вопроса», — отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Китая подчеркнул, что Соединенные Штаты должны как можно скорее предпринять практические шаги в отношении СВПД.

«Соединенные Штаты и Иран должны достичь относительного согласия и вернуться к соглашению», — вновь подтвердил он.