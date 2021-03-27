Вашингтон, 27 марта 2021, 04:08 — REGNUM Новый министр здравоохранения США Хавьер Бесерра приведен к присяге американским вице-президентом Камалой Харрис. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Белого дома.
Его назначение на этот пост было одобрено Сенатом страны 18 марта. Почти четыре года Бесерра проработал генеральным прокурором штата Калифорния.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Сенат США утвердил назначение трансгендера Рейчел Левин помощником американского министра здравоохранения.
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