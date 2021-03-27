Тегеран, , 08:06 — REGNUM 27 марта в иранской столице Тегеране пройдёт акция по случаю Часа Земли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 марта.

Пресс-служба по связям с общественностью Башни Милад, расположенной в центре иранской столицы, объявила, что, как и в предыдущие годы, 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени в башне отключат свет в поддержку охраны окружающей среды.

Час Земли — это всемирное движение, организованное Всемирным фондом природы (WWF). Мероприятие проводится ежегодно, призывая отдельных людей, общины и предприятия отключать электрическое освещение на один час, с 8:30 до 9:30 вечера в определенный день ближе к концу марта, как символ приверженности защите природы.

WWF — крупнейшая международная ассоциация по охране окружающей среды, созданная в 1961 году в Швейцарии. Акция по по отключению света впервые проводилась в Сиднее (Австралия) в 2007 г., когда 2,2 миллиона населения города выключили свет, чтобы поддержать меры по борьбе с изменением климата.