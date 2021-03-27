Тегеран, 27 марта, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 26 марта американский ученый заявил, что и Соединенные Штаты, и Исламская Республика Иран не готовы первыми пойти на уступки в отношении возобновления ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Алан Куперман, доцент Кафедры международных отношений Школы передовых международных исследований, заявил, что с учётом внутренней политики обеих стран, Тегеран и Вашингтон ожидают, что другая сторона даст первые уступки.

При этом он отметил, что между Ираном и США может быть достигнут консенсус, который ознаменует возвращение к ядерной сделке, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Но не исключено, что президент США Джо Байден призовет Иран дать больше уступок по своей ракетной программе, присутствию в Сирии и Йемене, а также по другим вопросам», — сказал американский профессор.

В эксклюзивном интервью ILNA он отметил: «Принятие таких уступок трудно достижимо для Ирана. Иранцы могут отказаться принимать такие условия, в связи с чем обе страны столкнутся с новыми проблемами».