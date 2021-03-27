Тегеран, , 07:59 — REGNUM 26 марта в саркастическом твите в адрес того, что он назвал европейским медовым месяцем, официальный представитель МИД Ирана напомнил, что принудительное обращение США в отношении ряда стран все ещё продолжается. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере Саид Хатибзаде написал:

«Не хочу прерывать чей-либо медовый месяц, но похоже, что американская дипломатия в стиле Помпео здесь надолго. Должно быть, это еще один тревожный звонок: высокомерное отношение США к другим странам и народам началось не с Трампа и не закончится после него. Дружеский совет E3/EU: отрастите наконец позвоночник».

«Медовый месяц ЕС-Байден сочетается с американским брутальным поведением в отношениях с другими нациями, которое не закончилось после ухода Дональда Трампа из Белого дома», — вновь подтвердил он.

Хатибзаде саркастически заявил: «Мы не собираемся портить чей-либо медовый месяц, но, по-видимому, дипломатия в стиле Помпео продолжается».

«Данный факт следует рассматривать как новую тревогу по поводу поведения американских мачо в отношениях с другими, которое началось с Трампа и ставится на повестку после него», — подчеркнул он.