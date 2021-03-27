Тегеран, 27 марта 2021, 10:03 — REGNUM 26 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что комментарии западных официальных лиц, направленные на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), равнозначны «подмене жертв с преступниками».
В своем твиттере Зариф сослался на график реализации положений СВПД с 16 января 2016 года по 25 марта 2021 года, утверждая: «Мы стали свидетелями сильного отклонения от реалий, касающихся так называемых усилий по возрождению СВПД».
Ссылаясь на информационный бюллетень о сроках реализации ядерной сделки, иранский высокопоставленный дипломат заявил: «Этот информационный бюллетень, несомненно, ликвидирует историческую амнезию, регулируя записи обеих сторон».
Зариф в конце своего твита поместил ссылку на доклад МАГАТЭ о выполнении обеими сторонами ядерной сделки в качестве напоминания, в частности для госсекретаря США, который ранее заявил, что «мяч теперь находится в руках Ирана».