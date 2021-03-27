Тегеран, , 07:51 — REGNUM 26 марта министр иностранных дел Китая Ван И с официальным визитом прибыл в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Китая Ван И находится с официальным визитом в Тегеране по приглашению своего иранского коллеги Мохаммеда Джавада Зарифа. Ожидается, что глава МИД встретится с высокопоставленными иранскими официальными лицами, включая президента Ирана Хасана Рухани и министра иностранных дел Зарифа.

Посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде ранее написал в своём твиттере, что визит министра иностранных дел Китая Ван И в Иран, Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, Бахрейн и Оман в сложившихся условиях имеет большое значение.

Он отметил, что региональное турне проходит в условиях, когда Китай провел «трудные переговоры с США, при этом напряженность между Пекином и Вашингтоном существует с момента возрождения их отношений в 1978 году».

После возвращения с Аляски глава МИД Китая принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, при этом одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на встрече, являлся характер отношений двух стран с США.

Одновременно с этой встречей Европейский Союз ввел санкции против четырех китайских граждан и одной организации за последние три десятилетия по обвинению в нарушении прав уйгурского меньшинства.