Нью-Йорк, США, , 04:00 — REGNUM Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное закрытое заседание 30 марта из-за ракетных пусков Северной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия)», — заявил источник.

Он добавил, что предварительно дата проведения заседания назначена на 30 марта. Других подробностей источник не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта КНДР провела испытания тактических управляемых ракет, выпустив два снаряда в сторону Японского моря. По официальным данным Пхеньяна, новые ракеты способны нести заряд массой до 2,5 тонн и работать на дальности до 600 километров. Ракетные пуски вызвали осуждение и беспокойство со стороны Японии, Соединенных Штатов и Южной Корее. В частности, Токио и Сеул заявили об угрозе безопасности региона из-за испытаний КНДР.

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