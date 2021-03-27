Тегеран, , 07:49 — REGNUM 26 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 62 232 человек. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 7 980 новых случаев заражения COVID-19, при этом 965 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 81 новой жертвы их общее число по стране возросло до 62 232.

Лари подчеркнула, что 1 577 408 пациентов из общего числа 1 838 803 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3908 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 12 481 917 обследование на наличие вируса.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила почти 121 миллион человек по всему миру, из них свыше 2 700 000 погибли.