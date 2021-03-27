Киев, , 03:57 — REGNUM Антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной практике, начали применять для самолечения при коронавирусной инфекции жители Украины. Об этом 26 марта сообщила ведущий инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Она отметила, что это лекарство было включено в протокол медслужб США, который касается борьбы с COVID-19. При этом, как подчеркнула специалист, на Украине препарат используется исключительно для лечения животных.

Кроме того, по словам Голубовской, заболевшие покупают Ивермектин и начинают не только пить его, но и вводить через инъекции внутримышечно. Она добавила, что такое использование препарата опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года директор государственного экспертного центра министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко заявила, что один из европейских производителей вакцины от COVID-19 предложил Киеву провести третий этап испытаний препарата на украинских гражданах.

24 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что страна примет участие в испытаниях новой индийской вакцины от коронавирусной инфекции, производимой компанией Bharat Biotech.

Читайте также: В Киеве медики отказались прививаться индийской вакциной от COVID-19