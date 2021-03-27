Тегеран, , 07:47 — REGNUM 26 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране используются такие вакцины, как Sputnik, CoVaccine и Sinophram, отвергая применение кубинской вакцины на данном этапе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Джаханпур написал в своем твиттере, что Исламская Республика сейчас использует российский Спутник V, индийскую CoVaccine и китайскую Sinopharm, при этом вакцина AstraZeneca, закупленная в Южной Корее, будет использована в ближайшем будущем.

Он также написал, что массовая вакцинация 30 000 дорожных инспекторов была высоко оценена ливанскими интернет-пользователями, которые критиковали свое правительство за то, что оно в первую очередь вакцинировало представителей законодательной и исполнительной власти.

Третий этап клинических испытаний кубино-иранской вакцины планируется провести одновременно в обеих странах. Кубинский институт вакцин Финлея и иранский Институт Пастера подписали в начале текущего года соглашение о совместном проведении третьего этапа испытаний вакцины на людях.