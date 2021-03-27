Тегеран, , 08:55 — REGNUM 26 марта министр труда и социальных дел Ирака Адель Аль-Рикаби и посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди провели переговоры по расширению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рикаби и Масджеди обсудили пути расширения взаимных связей и подготовки почвы для подписания меморандума о взаимопонимании по совместным предприятиям между Ираком и Исламской Республикой Иран.

Посольство Ирана в Багдаде ранее объявило, что иракский министр подчеркнул значимость исторических отношений между двумя странами в экономической, политической и социальной сферах, отметив, что связи расширяются во всех областях, что помогает поддерживать безопасность в регионе.

Иракский чиновник также выразил готовность своего министерства подписать меморандум о взаимопонимании с иранской стороной.

Аль-Рикаби также выразил надежду, что в ближайшее время он встретится со своим иранским коллегой, чтобы провести переговоры о подписании меморандума и выполнении его положений, особенно в том, что касается обучения и обмена опытом между сотрудниками министерств труда Ирана и Ирака.

В свою очередь Масджеди выразил удовлетворение результатом встречи с иракским министром, подчеркнув, что Иран заинтересован в расширении координации и обмене опытом.